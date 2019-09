Kurz verstehen: Warum die Rehabilitierung Schwuler ein wichtiges Zeichen ist

Auch, wenn keine Entschädigung das widerfahrene Unrecht je ungeschehen machen kann und es zu lange gedauert hat, bis sich eine Regierung dem Thema annahm – das Urteil hat Signalwirkung. Es wäre wünschenswert, wenn nun auch an anderen Stellen so weiter gearbeitet wird: Zum Beispiel ein klares Verbot von „Homo-Heilern“. Konversionstherapien sind nämlich in Deutschland im Jahr 2017 immer noch erlaubt.