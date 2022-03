So kannst du Menschen aus der Ukraine helfen

Frauen, Kinder, Menschen of color und Angehörige der LGBTQIA+-Gemeinschaft sind zweifellos stark betroffen. „Die Gefechte haben zu einer massiven Vertreibungswelle geführt. Viele Zivilist:innen sahen sich gezwungen, zu fliehen – auch in die Nachbarländer“, warnte Pramila Patten, UN-Sonderbeauftragte für sexuelle Gewalt in Konflikten, in einer Erklärung . „Wenn der Konflikt nicht beendet wird, werden Tausende weitere Familien gewaltsam vertrieben werden, was das Ausmaß der ohnehin schon katastrophalen humanitären Lage dramatisch verschärfen und das Risiko sexueller Gewalt und Ausbeutung erhöhen wird. Ich … fordere ungehinderten humanitären Zugang zu den Bedürftigen, insbesondere zu Frauen und Mädchen.“