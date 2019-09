Wenn ich während meiner Teenagerjahre in meinem Schlafzimmer saß, fühlte ich mich die meiste Zeit einsam. Klischeehaft hörte ich dann Britneys Spears’ Everytime und später in beinahe-coolen Phasen Death Cab for Cutie. Ich schaute O.C. California und fragte mich, warum ich mich nicht wie Seth in Summer verlieben konnte und warum ich nicht so fühlte wie er und andere. Ich war doch auch nur ein Außenseiter, der auf die richtige Frau wartete, die ihr Princess Sparkle-Pony neben meinen Captain Oats stellen. In dieser Zeit konnte mich niemand verstehen, weil ich mich selbst nicht verstand und niemandem die Chance gab, an mich heranzukommen. Da war dieser Schrank, in dem ich saß und in dem ich im Internet ergoogelte, wer ich war. Ich war einsam, weil ich alleine war.