Du wurdest bereits mit 14 verheiratet, um dann mit 24, als zweifacher Vater, aus der Großfamilie auszubrechen, um offen schwul zu leben. Was war das für ein Gefühl?

Gianni: Ein ganz großartiges Gefühl. In so einer Großfamilie nimmst du deinen Platz ein, da ist nichts mit Individualität. Ich war wie gesagt 24 und kannte nichts anderes. Jeder hat mir in den Jahren seine Scheiße aufgedrückt, und ich hatte sie zu tragen wie jeder andere in so einer Familie auch.

Ich bin in einer Familie mit sehr, sehr viel Liebe aufgewachsen, aber auch mit dem Anspruch, das Rollenbild, das diese Familie von mir erwartet, zu erfüllen. Aber das konnte ich nicht. Nach meinem Ausbruch hatte ich das Gefühl, das erste Mal den Rücken durchstrecken zu können und ich selbst zu sein. So ganz gerade, mit Krönchen. Einem Krönchen aus Scheiße, aber ein Krönchen.