Häusliche Gewalt: So kannst du betroffenen Freund:innen helfen

Obwohl du ohne Frage alles für Freund:innen in Not tun würdest, kann es in dieser Situation hilfreich – oder sogar lebensrettend – sein, Expert:innen um Unterstützung zu bitten. „Oftmals ist man sich nicht sicher, ob es sich tatsächlich um Missbrauch handelt“, sagt Lee. „Das hören wir sehr oft. Deshalb ist es immer ratsam, sich an Expert:innen zu wenden, denn diese können dir dabei behilflich sein, das mit größerer Sicherheit festzustellen.“ Wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, kannst du die professionelle Unterstützung von unterschiedlichen Kontaktstellen und Einrichtungen, die sich auf häusliche Gewalt spezialisiert haben , in Anspruch nehmen, um herauszufinden, wie du am besten Hilfe leisten kannst.