Das Ende einer Liebe: So kommst du über die Trennung hinweg

Ein gebrochenes Herz fühlt sich wie ein kleiner Weltuntergang in deinem Mikrokosmos an. Vielleicht schien eben noch alles gut; vielleicht bröckelte es bereits, wie der Putz am Fenster einer Altbauwohnung. So oder so: Dein Leben steht plötzlich Kopf und du wirst aus deinem Alltag rausgerissen und auf den mit Tränen überfluteten Boden der Herzschmerz-Tatsachen zurückgeholt.