En France, les statistiques de l' INSEE et de l' Observatoire National des Violences faites aux Femmes dévoilent qu'environ 219 000 femmes par an seraient victimes de violences physiques et/ou sexuelles, et un nombre encore plus important de personnes pourrait être en danger avec le reconfinement à venir dû au Covid-19. Être ami·e avec une personne victime de violences conjugales peut être terrifiant - et frustrant, car il peut être difficile de savoir ce que vous pouvez faire pour l'aider.