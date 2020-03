Confinement : un risque supplémentaire pour les victimes de violences conjugales

Sachant que ces risques existent et que les personnes victimes d'abus peuvent être confrontées à des circonstances bien pires étant donné l'obligation de rester isolées chez elles, des organisations - comme la ligne d'assistance téléphonique 3919 en France - fournissent autant d'aide que possible à ceux et celles qui en ont besoin, ce qui est d'ailleurs le cas toute l'année. Les conseiller·e·s des organisations proposent une écoute, informent et orientent vers des dispositifs d'accompagnement et de prise en charge. Leur objectif premier étant de soutenir les victimes et de les aider autant qu'ils·elles peuvent.