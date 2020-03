Combien de temps le coronavirus peut-il survivre sur les objets ?

Mais comme l'a précisé Oxiris Barbot , commissaire à la santé de la ville de New York, lors d'un point de presse avec Bill de Blasio, le maire de New York, "Il s'agit d'un nouveau virus sur lequel nous avons encore beaucoup à apprendre, et la science continue de progresser. On trouve dans les revues scientifiques que dans un laboratoire, le virus peut vivre jusqu'à quelques heures, mais dans les scénarios quotidiens, ce que nous apprenons de nos partenaires du monde entier, c'est qu'en général, c'est de l'ordre de quelques minutes", a-t-elle expliqué." Aujourd'hui, à mesure de nos découvertes, cette fourchette de minutes peut aller en augmentant ou en diminuant, mais ce n'est pas le plus important".