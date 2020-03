Wie lange überlebt das Coronavirus auf verschiedenen Oberflächen?

Ganz sicher ist man sich noch nicht, aber es kann sein, dass es auf Stoffen nicht so lange überlebt. Viren könnten in den winzigen Räumen und Löchern der Kleidung steckenbleiben und sich dadurch nicht so schnell übertragen, heißt es in einem Artikel der The New York Times . Die Studie des Journal of Hospital Infection zeigt, das Coronavirus kann sich auf Einwegkleidung (wie sie im Krankenhaus verwendet wird) eine Stunde bis zwei Tage halten, aber wie es mit normaler Kleidung aussieht, wurde bei dieser Untersuchung nicht getestet.