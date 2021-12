Ich bin trans – bitte denk nicht erst an mich, wenn ich tot bin

Der internationale Gedenktag gegen Transfeindlichkeit (International Trans Day of Remembrance) ist immer schwer für mich. An diesem Tag kommen wir zusammen, um die Erinnerung an all die trans Menschen zu ehren, die wir an Gewalttaten verloren haben. Und es kommt mir so vor, als würde die Liste der Leute, die ich selbst daran verliere, mit jedem Jahr länger. Darauf stehen immer mehr Freund:innen, mehr Partner:innen , mehr Verwandte – an die wir uns erinnern, die aber nicht mehr da sind.