Warum es für trans* Frauen so wichtig ist, wirklich als Frau wahrgenommen zu werden

Für Transfrauen geht es um weit mehr, als nur weibliche Kleidung und Schminke zu tragen. Viele lassen sich die Körperhaare per Laser entfernen, die Brüste anpassen, ihr Gesicht femininer operieren, den Adamsapfel verkleinern und führen eine Hormonersatztherapie durch. Viele Krankenkassen in den USA übernehmen nicht alle Kosten einer kompletten Geschlechtsangleichung, sodass viele Transpersonen den Großteil selbst finanzieren. Hermosa betont, dass es sich hierbei um eine Investition in Höhe von bis zu 100.000 US Dollar handeln kann, sodass der Prozess sich für viele über Jahre hinweg zieht und mit einer großen privaten Verschuldung einhergeht.