Zwischen Scham & Stolz: Was es bedeutet, sich als Trans*person am Strand zu zeigen

Der zweite Strand, an den ich fuhr war ganz anders: Jacob Riis Park in Far Rockaway, Queens. Riis ist schon seit langem als Auffangbecken für New Yorks LGBTQ Community bekannt und statt mich zu verstecken oder gegen meine Angst anzutrinken, schwamm ich oben ohne, in Shorts und einem Snapback Cap. Ich musste mich nicht darauf konzentrieren, meine Weiblichkeit zu performen oder als Cis-Mensch durchzugehen, um zu überleben. Ich erinnerte mich an ein Foto der Schauspielerin Laura Dern in Shorts am Strand, auf dem sie glücklich aussah und sich sichtlich wohl in ihrer Haut fühlte. So wollte ich am Strand aussehen. Tatsächlich fühlte ich mich an dem Tag so wohl, dass ich einen fürchterlichen Sonnenbrand bekam.