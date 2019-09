Caitlyn Jenner: „Die Selbstmordrate in unserer Community ist zu hoch!”

Neben meiner Identitätskrise litt ich als Kind zusätzlich auch noch an Lese- und Rechtschreibschwäche. In der 5. Klasse habe ich dann den Sport für mich entdeckt. Ich fand heraus, dass ich besser war, als alle anderen. Sport war etwas typisch Männliches, das meine weibliche Seite ausbalancierte. Das setzte sich in meiner späteren Sportlerkarriere fort. Ich habe mich oft gefragt, warum ich im Leistungssport so einen starken Durchhaltewillen und eine so immense Leidensfähigkeit besitze. Die Antwort: Ich wollte mir ständig beweisen, dass ich im Grunde doch nicht der leseschwache Junge bin, der am liebsten ein Mädchen sein will. Doch am Morgen der Olympischen Spiele in Montreal im Jahr 1976 änderte sich das grundlegend: Am Tag davor hatte ich die Goldmedaille im Zehnkampf gewonnen und einen Weltrekord aufgestellt. Ich hatte alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Ich stand vorm Spiegel und habe mich gefragt, womit ich mich nun noch von der Frage ablenken könnte, wer ich wirklich bin.