Cora ist 10 Jahre alt und trans. Diese Fotos zeigen die Realität ihrer Transition

Einige von Carusos Lieblingsbildern des Projekts zeigen Cora, die im Meer spielt. Auf einem Foto macht sie einen Handstand im Wasser; auf einem anderen treibt sie verträumt an der Oberfläche, mit den Armen und Beinen weit ausgestreckt. Das aber wohl eindrucksvollste zeigt Cora, die im rosafarbenen Bikini bis zu den Schultern im Wasser steht und zufrieden in die Kamera schaut. „An den Tag werde ich mich immer erinnern können“, sagt Caruso lächelnd. „Wir waren zur Dämmerung am Strand, und während ich sie dabei fotografierte, wie sie im Wasser herumplanschte und Pirouetten drehte, fragte ich sie, wie sie sich ihren Namen ausgesucht habe. Zu dem Zeitpunkt kannte darauf niemand in ihrer Familie die Antwort, und auch mir hatte sie es bis dahin nicht verraten. Sie sah mir über die Kamera direkt in die Augen und antwortete: ‚Als ich fünf war, sah ich im Fernsehen eine kleine Meerjungfrau namens Cora, und ich wusste einfach: Das war MEIN Name. Später, als meine Familie meinte, wir sollten uns einen neuen Namen für mich ausdenken, sagte ich ihnen: Müssen wir nicht, ich bin Cora.‘ Und so kam das. Ein paar Sekunden später machte ich das Foto, und sie verschwand wie eine kleine Meerjungfrau im Wasser.“