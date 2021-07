Ces photos sensibles dévoilent les réalités d’une enfant transgenre

Parmi les clichés préférés de Caruso, certains montrent Cora jouant à la mer. Sur l'une d'elles, elle fait le poirier à l'envers dans l'eau, et sur une autre, elle flotte, comme dans un rêve, à la surface, les bras et les jambes tendus. Enfin, la photo la plus frappante la montre debout, l'eau lui arrivant aux épaules, en maillot de bain rose, le visage comblé. "Je me souviendrai toujours de ce jour", sourit Caruso. "Nous étions sur la plage à l'heure bleue, et alors que je la photographiais en train de barboter et de faire des pirouettes dans l'eau, je lui ai demandé comment elle avait choisi son nom. Personne dans sa famille ne connaissait vraiment la réponse à ce moment-là, et elle ne me l'avait jamais dit non plus. Elle m'a regardé devant l'appareil photo et m'a dit : 'Quand j'avais environ cinq ans, une petite sirène nommée Cora est apparue à la télévision, et j'ai eu l'impression que c'était MON nom. Plus tard, lorsque ma famille a suggéré que nous cherchions un autre nom, je leur ai dit pas besoin, je suis Cora. Et c'est comme ça que c'est arrivé'. Quelques secondes plus tard, j'ai pris la photo, et elle est retournée dans l'eau, comme une petite sirène".