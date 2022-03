Le dernier chapitre du projet Wild Born est une série documentaire et un livre intitulés New Path - A Window on Nenets Life, basés sur l'expédition d'Ally en Sibérie où elle a suivi une femme indigène de la tribu des Nenets et sa famille dans l'Arctique sibérien. Là aussi, Ally a vu comment la vie quotidienne et les moyens de subsistance sont de plus en plus menacés. Pendant des milliers d'années, les Nenets ont vécu en nomades, élevant des rennes dans la péninsule russe de Yamal, dans l'un des climats les plus rudes de la planète. Selon Ally, il ne fait aucun doute que le développement des activités d'extraction des ressources, la mondialisation et la crise climatique changent radicalement la donne dans cette partie du monde. Il y a quelques années, des milliers de rennes sont morts de faim lorsque la pluie de février a transformé la toundra en une couche de glace impénétrable et que le troupeau n'a pas pu accéder au lichen dont il se nourrit. "Sans cette source de nourriture, les rennes ne survivront pas, et sans les rennes, les Nenets ne peuvent pas poursuivre leur existence dans la toundra, puisqu'ils dépendent des rennes pour tout ; leurs vêtements, leur abri, leur nourriture et leur seule source de revenus."