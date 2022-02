Photos intimes de jeunes femmes chinoises vivant loin de chez elles

Une autre de ses interactions préférées a été avec Xiaoqiao - une fille qu'elle a rencontrée sur Instagram et dont elle est devenue proche après le shooting. "Elle est arrivée ici il y a trois ans pour étudier la programmation de cinéma et elle est aujourd’hui mannequin et musicienne. Elle est pétillante et énergique, mais en même temps assez sensible. Nous avons beaucoup parlé d'art, de musique et des secteurs dans lesquels nous évoluons. À un moment, j'ai eu du mal à accepter d'être considérée uniquement comme une "artiste asiatique féminine" et lorsque nous avons discuté de ce problème, elle m'a dit : "Tout le monde s’empresse de coller des étiquettes de nos jours, mais le monde n'est pas binaire et il est important de valider et de célébrer les nuances". C'est la véritable signification de In Between pour elle et cela m'a vraiment aidé, moi aussi." Xiaoqiao est magnifiquement vulnérable sur les photos de Lai, allongée sur des draps nacrés et dénudant sa peau - une image de douceur et de force. Ailleurs, elle est assise délicatement sur une chaise de salle à manger, s'appuyant sur le dossier de celle-ci et regardant intensément vers l'objectif.