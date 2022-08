Au Brésil, où elle a grandi, l'avortement n'est légal que s'il met en danger la vie de la mère, si le cerveau du fœtus ne se développe pas dans l'utérus ou en cas de viol. Les révisions des lois sur l'avortement et la lutte pour les droits reproductifs se poursuivent dans le monde entier, alors même que de nombreuses femmes sont encore contraintes d'emprunter des voies dangereuses pour interrompre une grossesse non désirée. Entre 2016 et 2019, Camila s'est photographiée avec 50 femmes issues de différents milieux et ayant des histoires différentes, toutes unies par le fait d'avoir subi un avortement illégal. Le résultat : un livre photo incroyablement émouvant, For The Lives Of All Women, qui combine le personnel et le politique, et témoigne de leurs expériences uniques en expliquant pourquoi il est tant nécessaire de faire évoluer la situation pour tout le monde.