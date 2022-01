Photos : la féminité au prisme de la génération Z (contenu explicite)

Fiore et Marchiori étaient toutes deux adolescentes dans les années 2000. L'une des premières choses qui les a rapprochées a donc été leur appréciation du style de la génération Z et le fait de voir les tendances de leur adolescence revenir en force. "On vit actuellement un moment de grande nostalgie à l’égard des années 2000", sourit Fiore. Au-delà de l'esthétique, ce qui les a vraiment frappés dans cette génération, c'est le contexte très différent dans lequel elle grandit. Guen Fiore explique que son passage à l'âge adulte a été nettement plus oppressant que celui des filles qu'elle rencontre aujourd'hui. "Je me souviens avoir grandi dans une société où il n'y avait que peu de place pour toute forme de beauté différente. Il fallait être grand, mince, blond, blanc et hâlé pour être considéré comme beau, et cela semblait être le seul objectif à atteindre", explique-t-elle. "Je n'ai jamais réalisé à quel point cela m'a affectée jusqu'à récemment, lorsque j'ai commencé à travailler avec des filles aussi inspirantes et que je me suis mise à considérer l'idée de la beauté sans aucune sorte de filtre ou conditionnement extérieur. Je pense que les jeunes femmes d'aujourd'hui sont exposées à une diversité bien plus importante et, bien qu'il y ait encore du chemin à faire et que ces pressions persistent, on peut aujourd'hui aspirer à bien plus que la beauté."