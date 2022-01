Fotoserie: Was ist „Weiblichkeit“ für Gen Z? (NSFW)

Was Fiore und Marchiori an der Gen Z am meisten bewundern, sind ihr unermüdlicher, leidenschaftlicher Wunsch nach Selbstausdruck und ihr Anspruch, eigenen Raum einzunehmen. „Unabhängig von äußerlichen Ähnlichkeiten lässt sich nicht leugnen, dass diese Generation an Mädchen und Frauen ein Selbstbewusstsein, eine Emanzipation und einen Freiheitswunsch nach Selbstausdruck ausstrahlt, die unsere Generation einfach nicht hatte. Das ist so toll“, meint Fiore. „Die jungen Menschen, die wir kennengelernt haben, sind sich der Gesellschaft so viel stärker bewusst als ich damals, und dieses Element wollten wir unbedingt in den Fokus rücken.“ Marchiori stimmt zu und ergänzt, dass jedes der Mädchen sie neu inspiriert hat. „Was diese Generation von anderen unterscheidet, ist, dass diese Mädchen stolz und selbstbewusst ihre Einzigartigkeit ausleben und keine Angst davor haben, die authentischste Version ihrer selbst zu sein“, sagt sie.