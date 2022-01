TikTok-Trend: Einmal so aussehen wie die Schüler:innen in Euphoria

Seit Anfang der Woche sind Rue, Jules, Maddy & Co. in Staffel 2 zurück – und kreuzen in noch unrealistischeren Outfits denn je in der Schule auf. Klar, dass TikTok das nicht unkommentiert so stehen lassen konnte. Die Konsequenz: In einem neuen Trend betonen die User:innen die Absurdität einiger Looks.