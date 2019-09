Die Realität holte mich ein, als es ausgerechnet mein Freund war, der mich zum Tragen eines Crop Tops überreden wollte. Ich? Crop Top? Mit 31? Ähm, ciao. Erklärte ich ihm auch in etwa so und merkte, dass ich gerade mein Kryptonit gefunden hatte. Und es hörte nicht bei bauchfrei auf. Je länger ich darüber nachdachte, umso mehr Kleidungsstücke fielen mir ein, für die ich mich zu alt fühlte. Latzhosen, zum Beispiel, sehen an gefühlt allen Frauen fantastisch aus. Ich traue mich nicht mal, eine anzuprobieren, da ich Angst davor habe, ob meines Kinderlooks in Tränen auszubrechen. Minikleider und -röcke sind auch so eine Sache. Früher konnte es mir nie kurz genug sein und meine Garderobe bestand zu gefühlt 80 Prozent aus Haut. Heute bekomme ich bei dem Gedanken daran, dass eventuell auch nur mehr als die Hälfte meines Oberschenkels Richtung Hintern zu sehen ist, die Krise.