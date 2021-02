TikToks Buch-Community ist die netteste Ecke des Internets

Wenn du in den letzten Jahren zu dem Fazit gekommen bist, dass sämtliche sozialen Netzwerke voller wütender Menschen sind, die einander gerne virtuell anbrüllen, liegst du vielleicht gar nicht so falsch. Aber es gibt Hoffnung – und das ausgerechnet in den Tiefen von TikTok, wo dir eine kleine, aber stetig wachsende Community dein Vertrauen in die Internet-Menschheit zurückgeben will. Der Name dieses magischen Märchenreichs? BookTok. Dieses Heiligtum für Literaturliebhaber:innen aller Genres hat inzwischen unter #booktok über 4,6 Milliarden Views. Unter dem Hashtag diskutieren Creators in Form von Video-Reviews, Empfehlungen und Memes ihre liebsten Bücher.