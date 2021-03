BookTok : un sanctuaire pour les fans de lecture sur TikTok

"Pour celles et ceux qui veulent entrer dans le monde de BookTok, il y a une série de titres populaires dont on parle beaucoup dans la communauté et que vous devriez probablement connaître avant de vous lancer (notamment Six of Crows de Leigh Bardugo, From Blood and Ash de Jennifer L. Armentrout et Le prince cruel de Holly Black). Si vous ne deviez choisir qu'une seule série de fiction à connaître absolument, Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas est probablement votre meilleur choix. "Je n'ai jamais vu une série autant analysée dans la communauté des lecteurs", indique Ayman, ajoutant que "le fandom peut être particulièrement obsessionnel". Il existe également des livres destinés à un public plus âgé. "Mes followers ont entre 13 et 30 ans", explique Aaliyah , une utilisatrice BookTok de 18 ans, originaire d'Australie. "J'essaie de plaire à tous mes followers, donc je vais dédier certaines vidéos à des groupes d'âge spécifiques, mais j'essaie de faire en sorte que la plupart de mes contenus conviennent au plus grand nombre".