Diese intimen Fotos zelebrieren die Beziehung von Frauen zu ihren Körpern

Under Her Skin war Kazlauskaites letztes Projekt während ihres Master-Studiums in Modefotografie am London College of Fashion – ein interessanter Twist, wenn man bedenkt, was hinter und unter der Mode steckt, mit der wir uns der äußeren Welt präsentieren. Auf die Frage, was sie zu diesem Studium und Projekt geführt habe, antwortet Kazlauskaite: „Direkt von Studienbeginn an interessierte ich mich für die Körperpolitik in der Modebranche und dafür, wie der Körper selbst zu einer Art ‚Projekt‘ werden kann, das dauernde Arbeit erfordert, um das Bild zu erhalten, das uns in den Medien als Pflicht vermittelt wird. Ich betrachte den Körper prinzipiell als Kernelement der Modekultur – denn ohne einen Körper wären all diese Kleidungsstücke sinnlos.“