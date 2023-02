Was macht ausgedruckte Fotos so wertvoll? – Diese TikTokerin weiß es

„Ausgedruckte Fotos zwingen dich dazu, dir Zeit zum Betrachten zu nehmen und auf jedes Detail zu achten”, findet Taylor. „Außerdem kann man sie nicht einfach per Screenshot abfotografieren. Dadurch hat man irgendwie einen größeren Besitzanspruch und eine stärkere Bindung zu dem einzelnen Foto, was es noch wertvoller macht.“ Das erklärt natürlich auch, warum Sofortbilder eine so wichtige Rolle in ihren Vision Boards spielen: Für ihr diesjähriges Board hat sie ihren mini Link 2 benutzt, um ihre Ziele für 2023 auszudrucken, die jetzt, wie eine Gallery Wall, direkt über ihrem Bett im Schlafsaal hängen. So sieht sie sie jeden Morgen und kann reflektieren, wie sie ihren Zielen näher kommen kann.