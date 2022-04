Wie ich lernte, meinen Körper auch im Rollstuhl zu lieben

Egal, wo ich auftauche – ob in Restaurants oder am Strand: Ich fühle mich selbstbewusst, im Rollstuhl, in meinem Körper mit Be_hinderung, in den Klamotten, die ich liebe. Und ich möchte all diejenigen, die ebenfalls mit einer Be_hinderung leben oder deren Körper sich in irgendeiner Form verändert haben, dazu ermutigen, es mir nachzumachen. Dazu habe ich ein eigenes Projekt gestartet – Embrace You , das Leuten helfen soll, zu ihren Unterschieden zu stehen. Ich selbst habe seit meinem Unfall auch bei Schönheitswettbewerben wie Nuestra Belleza Latina mitgemacht, auf Catwalks der Mailänder und New Yorker Fashion Weeks gemodelt und die TV-Sendung Beauty on Wheels moderiert und mitproduziert.