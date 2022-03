Ich werde meiner Mutter immer ähnlicher. Ist das schlimm?

In anderen Worten: Vielleicht liegt es daran, dass wir einander so nah stehen – sowohl in Sachen optischer Ähnlichkeit als auch beim Pullover-Geschmack –, dass ich dazu veranlagt bin, meiner Mum immer ähnlicher zu werden. Während ich aber dem reifen Alter von 30 näher komme, feiere ich immer häufiger die Unterschiede zwischen uns beiden und lerne zu schätzen, was mich einzigartig macht. Meine komplette Unfähigkeit zum Yoga ist kein großes Ding – ich bin ja stattdessen eine gute Sängerin. Also, Mum: Ich liebe alles an dir, und alles, das mich dir ähneln lässt… und freue mich trotzdem über jeden tollen Makel, der nur mir selbst gehört.