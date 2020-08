Heute, 15 Jahre später, bin ich selbst eine Mutter. Ich habe eine 3- und eine 2-jährige Tochter und der Gedanke, sie könnten sich eines Tages hässlich oder wertlos oder nicht geliebt fühlen, bereitet mir körperliche Schmerzen. Im Moment sind sie noch so unglaublich furchtlos. Sie tragen, was sie wollen, machen sich nackig, ohne auch nur eine Sekunde darüber nachzudenken, lieben es, ihre kleinen Bäuche zu streicheln und tanzen wirklich so, als würde niemand zusehen . Die Vorstellung, sie könnten diesen unbeschwerten Umgang mit ihrem Körper irgendwann verlieren – wie es viele von uns tun, wenn sie in dieser Gesellschaft aufwachsen –, bricht mir das Herz. Doch genau dieser Schmerz treibt mich (und meinen Partner) an, einen Ort zu schaffen, an dem der eigene Wert nicht von Schönheit abhängt. Wir wollen einen Ort schaffen, an dem die beiden lernen, dass es auf dieser Welt genauso viele verschiedene Arten von Schönheit gibt wie Menschen. Meine Töchter sollen wissen, die größte Erwartung, die ihre Eltern an sie haben, ist, dass sie zu freundlichen, mitfühlenden und weltoffenen Menschen werden. Sie sollen wissen, dass sie nicht meine Trophäen sind. Sie sind nicht nur ein Teil oder eine Version von mir, sondern eigenständige Individuen.