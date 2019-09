7 Tipps für Menschen, die trotz Sozialphobie auf Partys gehen & Spaß haben wollen

Der Sommer ist endgültig vorbei und damit auch die Zeit der entspannten Stunden am Badesee und im Park. Ab jetzt ist es also nicht mehr so leicht, die Freizeit unter Menschen zu verbringen, ohne dabei tatsächlich auch mit anderen reden zu müssen. Wenn du in den nächsten Monaten nicht komplett alleine eine Serie nach der anderen bingen willst (was natürlich ab und zu auch vollkommen okay ist!), musst du dich also wohl oder übel auf die eine oder andere Party trauen. Und das ist, wenn du unter einer Sozialphobie leidest, sicher alles andere als leicht für dich.