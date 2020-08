Ce que grandir avec une jolie maman m’a appris sur la beauté

Ce à quoi ma mère ressemble ne dépend pas plus d'elle que ce à quoi je ressemble ne dépend de moi, bien sûr. Pourtant, grandir avec un parent adulé pour sa beauté alors que je n'avais rien en commun, s'est avéré être un défi. Quel que soit le nombre de régimes, de cours de danse ou de fitness et de troubles de l'alimentation dont j'ai souffert, mon corps ne correspond jamais aux standards dits de beauté. Pendant des années, je n'ai même pas réalisé que j'avais les cheveux bouclés . Avant de découvrir les produits capillaires, je pensais simplement que ma crinière était destinée à être victime de l'humidité jusqu'à la fin des temps. Je n'avais pas non plus le charisme de ma mère. Là où elle était le prototype de la latina extravertie, pétillante et chaleureuse, j'étais timide, tranquille et perpétuellement en proie à l'anxiété sociale. Je détestais les fêtes, je ne savais pas comment séduire qui que ce soit et je n'étais pas particulièrement intéressée par les cosmétiques que je ne pouvais pas acheter dans la boutique gothique du centre commercial local.