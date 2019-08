« Les personnes aux cheveux bouclés ont tendance à les tripoter, et dès lors que vous les touchez les cheveux frisent,» explique Larry. Basculez simplement la tête en avant et laissez vos cheveux se placer dans le diffuseur. « Mon conseil : mettre la main libre dans la poche et laisser le diffuseur faire le reste,» ajoute Larry. « Lancez Netflix sur votre téléphone, asseyez-vous et laisser vos cheveux sécher au diffuseur. Vous obtiendrez ainsi de belles boucles bien définies. » Rien de plus simple.