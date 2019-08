« Mes cheveux sont trop doux et soyeux ». Vous avez déjà entendu quelqu'un dire ça ? Sûrement pas. Surtout en cette période de fin de vacances, quand nos cheveux ont subi la double aggression du soleil et du sel de mer (bon, on va pas se plaindre non plus). Pensez-y : ça vous est déjà arrivé de passer vos doigts dans vos cheveux et de souhaiter que ça coince ?