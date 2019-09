Comment rendre sa routine cheveux « eco-friendly » en 7 étapes

La façon la plus simple de minimiser votre impact environnemental reste de laver vos cheveux moins souvent. Bien que je n’aie jamais lavé mes cheveux tous les jours (je n’ai jamais eu le courage), les cheveux courts peuvent régresser plus rapidement et je les lave généralement deux fois par semaine, ce qui équivaut à trois jours sans shampoing (Les personnes portées sur l’hygiènes seront ravies d’apprendre que je me douche entre-temps). Pour combattre l’aspect gras du troisième jour, j’ai pris la solution de facilité : le shampoing sec. Cependant, afin de rester dans les lignes d’une routine écologique, j’ai utilisé une solution sans aérosol. Par chance, la marque brésilienne 100 % bio et durable, Rahua ne m’a pas laissé sur ma faim avec son Shampoing sec volumateur, 38 € . Le produit est livré avec un distributeur recyclable eco-squeeze que vous secouez et pressez pour appliquer la poudre fine sur vos cheveux. L’application n’est pas des plus simples et il faut prendre le coup de main, mais une fois les cheveux brossés et secoués, cela fonctionne à merveille. Le shampoing sent très bon et disparaît facilement laissant les cheveux doux et les racines décollées sans aucun résidu gris. J’ajoute un bandeau et voilà ! Le seul point négatif est le prix, dix fois le prix d’un shampoing sec standard. Si c’est légèrement au-dessus de votre budget, optez pour le shampoing sec au lait d’avoine Klorane, 10,95 €