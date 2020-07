La thérapie par le rire peut-elle guérir mon anxiété paralysante ?

Une fois que j'ai cessé de me sentir ridicule, je me rends compte que la séance de thérapie m'a en fait permis de me sentir plus calme. Les muscles de mon visage, de mon cou et de mes épaules se sont détendus et je me sentais moins à cran. J'ai continué à rire toute la journée en me rappelant à quel point tout cela était ridicule.