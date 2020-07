“J’en suis paralysée” : quand l’anxiété due aux problèmes de peau est réelle

L'anxiété due aux problèmes de peau peut toucher à peu près tout le monde, y compris Jacqueline Kilikita, éditrice beauté chez R29. "J'ai de l' acné hormonale depuis l'âge de 11 ans, mais elle ne m'a rendue anxieuse que récemment", explique-t-elle. "Comme je travaille dans le domaine de la beauté, je redoute souvent que les experts de la peau ou les maquilleurs que je rencontre jugent mes taches et mes cicatrices ou essaient de me donner des conseils, alors que j'ai essayé un tas de choses, y compris des médicaments". Ça a même eu un impact sur sa vie professionnelle. "J'ai annulé des événements et des réunions parce que l'idée que des gens me voient un jour où ma peau est désastreuse est souvent synonyme de panique et de crainte. En réalité, la majorité des gens ne disent rien, mais j'ai du mal à ne pas ressentir ces émotions. Après tout, le lien entre la peau et la santé mentale est très réel".