Billie Eilish confronte les body-shamers dans un nouveau court-métrage

Dans son nouveau film, intitulé "Not My Responsibility", Eilish se déshabille très lentement, puis s'enfonce dans une piscine d'eau noire, tout en s'adressant directement au public avec une voix off envoûtante. "Certaines personnes détestent ce que je porte. D'autres en font l'éloge. Certaines personnes se servent de mes vêtements pour faire honte aux autres. Certaines personnes s'en servent pour me faire honte à moi", dit-elle dans la vidéo, qu'elle a mise en ligne sur YouTube et sur sa page Instagram . " Vous voulez que je sois plus mince ? Plus douce ? Plus grande ? Vous aimeriez que je me taise ?"