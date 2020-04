Le confinement m’a aidée à aimer ma peau imparfaite : 5 femmes racontent

Depuis la pandémie de coronavirus, les pays du monde entier ont mis en place des mesures de confinement et de distanciation sociale. Et avec elles, on a vu quelques tendances pas si surprenantes émerger, en particulier pour celles et ceux d'entre nous qui ont la chance de passer plus de temps à la maison. On pense notamment au binging en groupe sur Netflix, les visio-apéros et le retour de la technique des boucles avec des chaussettes. Mais ce que nous n'aurions pas pu prévoir, c'est le nombre considérable de personnes qui apprennent à apprécier non seulement leurs cheveux naturels, mais aussi leur peau nue.