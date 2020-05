7 conseils pour gérer l’insomnie durant le confinement

On sait, on sait - quand on travaille à la maison, le lit fait un peu office de bureau. En alternance avec la table à manger et le canapé. "La journée de travail comme on la connaissait a disparu. Il n'y a plus de réelles frontières entre travail et temps libre, et les gens ont tendance à travailler jusqu'à tard le soir et finissent par se coucher beaucoup trop tard", explique le Dr Khosla. Mais aujourd'hui, il est plus important que jamais d'être strict·e sur ce qui se passe entre les draps.