Le soleil aide-t-il vraiment à éliminer l’acné ?

Comme l'explique Caroline Robinson , dermatologue diplômée, le mythe du coup de soleil comme remède à l'acné existe parce que la plupart des gens ne prennent pas en compte toute l'étendue de ce qui se passe sous la surface de la peau. "Parfois, après une exposition au soleil , l'acné en surface semble moins enflammée, voire moins visible, car la peau se dessèche et produit temporairement moins de sébum", explique le Dr Robinson. "Mais cette acné et cette inflammation existent toujours sous la surface de la peau, et l'exposition au soleil sans protection peut entraîner des problèmes à long terme bien plus importants, notamment un risque accru de cicatrices , d'hyperpigmentation et d'éruptions plus persistantes - sans parler des cancers de la peau".