La routine anti-acné en 4 étapes de Hailey & Justin Bieber

La semaine dernière, lors d'un épisode de The Biebers on Watch, l'émission de télé-réalité sur la vie confinée de Justin et Hailey diffusée sur Facebook Watch, le couple invitait ses fans dans sa cuisine le temps d'un dîner. Le sujet est rapidement passé des pâtes à un sujet plus intime : les Bieber se sont lancés dans une discussion animée sur l'acné dont souffre Justin depuis quelques temps. La conversation a apparemment suscité un tel intérêt que le couple a décidé de consacrer une vidéo entière au thème du soin de la peau - et plus précisément, à la façon dont Hailey aide Justin à se débarrasser de son acné durant le confinement.