Peaux foncées : 3 méthodes pour traiter efficacement les cicatrices d’acné

Bien que les Dr Heath et Hartman recommandent toutes deux des traitements plus intensifs en cabinet pour traiter les cicatrices d'acné, cela n'exclut pas nécessairement l'utilisation de traitements topiques. Selon le docteur Jenna Lester, les peelings chimiques peuvent faire des merveilles pour les personnes souffrant de cicatrices d'acné. « L'acide salicylique et l 'acide glycolique sont excellents pour le resurfaçage des peaux mortes et l'amélioration du teint en général », explique-t-elle. « Ces peelings aideront également à prévenir et à traiter l'hyperpigmentation qui peut survenir suite à votre acné ».