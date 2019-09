L'acide glycolique est un dérivé du sucre de canne et est particulièrement préconisé pour traiter les signes de l'âge tel que l'hyperpigmentation, les rides et ridules et le vieillissement prématurée de la peau due à l'excès de soleil ou rayons UV. C'est aussi un très bon choix pour traiter les cicatrices d'acné peu profondes. » nous dit l'assistante médicale Tamila Deveny dans un cabinet de dermatologie à New York. Il y a cette idée reçue que les peelings aggressent tellement la peau que vous risquez de vous retrouver avec le visage en sang, comme Samantha dans cet épisode de Sex and The City où elle ressort défiguré d'un peeling en cabinet.