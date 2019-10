Pourquoi mes fausses tâches de rousseur m’ont aidé à m’accepter

Une fois à la fac, j'ai demandé à ma colloc de chambre de m'apprendre à me maquiller. On a commencé avec les fards à paupières et les poudres de teint. Au début je me disais « oh juste un peu de blush sur les joues et puis c'est tout », mais au bout d'un moment, j'ai eu de plus en plus envie d'expérimenter avec mon style. J'ai ensuite découvert le maquillage drag queen et tout son potentiel. Bon, il m'aura quand même fallu du temps pour comprendre les principes du maquillage.