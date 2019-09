Dr Elena Touroni, psychologue et cofondatrice de The Chelsea Psychology Clinic à Londres, confirme : « Celles qui ont déjà une mauvaise estime de soi sont les premières à trinquer. Peu importe ce que vous possédez déjà, si vous n'avez pas le dernier produit en date de telle marque, vous finirez par ressentir un manque. "Et si c'était ce produit qui allait enfin me rendre plus belle, plus attirante, plus jeune, plus heureuse etc. ?" On commence à avoir des schémas de pensée du type Il faut que j'ai x pour me sentir bien, autrement dit, les conditions parfaites pour développer une anxiété chronique. Forcément, on est vite incapable de suivre le rythme, et ça finit par nous atteindre psychiquement, avec l'apparition de troubles de l'humeur et même une dépression. » nous dit-elle.