Tout s’est accéléré lorsque j’ai commencé à travailler avec les photographes Steven Meisel et Patrick Demarchelier, qui travaillaient tous les deux 24/24 auprès de célébrités et de top-models. Avec chaque séance, j’apprenais toujours un peu plus. On apprend à maquiller sous différentes lumières, avec différents thèmes et différentes personnalités. Les photographes font de vous un membre de leur équipe et ensuite on devient très demandé et on finit par jongler entre pub et édito — tout en payant ses factures quand c’est possible. Cette vie trépidante m’a beaucoup plus, et je ne regrette rien.