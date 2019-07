Pour ce premier lancement, Gaga propose six kits de maquillage, au prix unitaire de 52 € : Haus of Chained Ballerina, Haus of Goddess, Haus of Rose B*tch, Haus of Rockstar, Haus of Dynasty, et Haus of Metal Head. Chaque collection inclut une Glam Attack, que Gaga a décrit au magazine Allure comme une poudre scintillante liquide, qui peut être utilisé sur tout le visage. « On peut l’appliquer de manière à obtenir un effet prononcé ou plus naturel, ou même un peu des deux. » explique-t-elle. La collection comprend également un crayon à lèvres semi-mat sobrement nommé RIP, car il est « à mourir », a-t-elle confié à Allure. Enfin, chaque kit comprend Le Riot Lip Gloss, un gloss multi-dimensionnel aux finis variés, qui peut être porté seul ou sur un rouge-à-lèvres. Sarah Tanno, make-up artist de longue date de Gaga est la co-créatrice de la marque, on sait donc que ça sera de la qualité.