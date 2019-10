Les 8 must-have beauté en vente chez Sephora

Quand j’étais plus jeune, j’étais une véritable beauty addict, alors la carte cadeau Sephora , c’était un peu le saint Graal. Se rendre au Sephora du coin était un peu ma version d’un séjour à Disneyland. Peut-être même mieux à vrai dire. Tous les 2-3 mois, après avoir économisé de l’argent gagné en donnant des cours, et passé des heures à rechercher l'ombre à paupières (Urban Decay) ou le correcteur (Nars) parfait, le temps venait enfin de récolter les fruits de mes efforts. Le méga-détaillant est le grand manitou des marques de coiffure, de maquillage, de parfums et de soins de la peau de luxe, et sans surprise, sa légion de beauty addicts sont parmi les clientes les plus fidèles du monde. Mais sa sélection inégalée de produits peut être à la fois une bénédiction et une malédiction. Nous avons donc mené une enquête auprès de nos amis les plus exigeants de l'industrie de la beauté, en plus d'avoir compilé des données sur les préférences des lecteurs pour rassembler les produits les plus convoités et les plus appréciés sur le site Sephora afin que vous puissiez acheter facilement la crème (visage) de la crème. Pour découvrir les 14 produit approuvés par les it-girls de la beauté, c’est par ici.Chez Refinery29, nous nous donnons pour mission de vous aider à naviguer le monde qui vous entoure. Toutes nos sélections sont réalisées de manière indépendante par notre équipe de rédacteurs. Il est possible que Refinery29 touche une commission si vous achetez un article que nous mettons en lien sur notre site