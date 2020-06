Körperakne: Hilft Sonnenbaden wirklich gegen die Unreinheiten?

Zusammen mit Frizz und Mückenstichen ist die Körperakne, etwas, womit du dich im Sommer definitiv nicht lange beschäftigen willst. Diese Pickel am Nacken oder an den Schultern, die wie ein Ausschlag aussehen, sollen doch bitte so schnell es geht verschwinden – und zwar am besten, bevor du einen Badeanzug anziehst. Ein DIY-Tipp von vermeintlichen Akne-Expert*innen ist, die Akne in der Sonne austrocknen zu lassen. Sonne dich einfach eine Zeit lang ohne LSF auf dem Balkon oder im Garten und die Akne wird in kürzester Zeit verschwinden.